Guvernér státu Georgia Brian Kemp navrhl, aby úředníci v jeho státě přezkoumali ověření podpisů na volebních obálkách. Byť je takové rozhodnutí v pravomoci státního tajemníka, Kemp vyzval k přezkoumání poté, co zhlédl údajné záběry ze sčítací místnosti.

Na záznamu, který má být se sčítací místnosti State Farm Arena, jsou vidět lidé, kteří zacházejí s dokumenty.

Podle Trumpova právníka Rudyho Giulianiho „kontroloři v Georgii řekli sčítacím komisařům, aby opustili místnost, a poté vytáhli kufry s lístky a počítali je dál.“

“WATCH: Video footage from Georgia shows suitcases filled with ballots pulled from under a table AFTER supervisors told poll workers to leave room and 4 people stayed behind to keep counting votes” https://t.co/zMejoys7Lc

