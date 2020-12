Podle protiepidemického systému PES je index rizika na hodnotě 57, která je na úrovni třetího pohotovostního stupně. Aktuální epidemiologická situace v ČR zůstává obdobná jako v minulém týdnu, pozvolný pokles je viditelný v republikovém měřítku.

Zatímco například v Praze je rizikové skóre 49, v Libereckém kraji je to 71.

„I přesto, že je souhrnný index rizika pro Českou republiku na úrovni, která odpovídá pohotovostnímu stupni 3, stále existují rozdíly, které jsou mezi jednotlivými kraji. Dobrou zprávou je, že zatím není pozorován ‚efekt otevření škol‘,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

„Rozvolňování se řídí číslem, které je společné pro celou republiku tak, aby nedošlo k situaci, že by se lidé přemisťovali do oblastí, kde by byla uvolněnější pravidla,“ doplnila hlavní hygienička Jarmila Rážová.

„Negativním aspektem nadále zůstává, že i přes celkový pokles počtu případů registrujeme stále vysoký podíl nově diagnostikovaných případů ve zranitelných skupinách obyvatel, kterých je aktuálně okolo 20 procent. To představuje vzhledem k časté polymorbiditě vyšší pravděpodobnost hospitalizace, včetně hospitalizací na jednotkách intenzivní péče,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. A to přesto, že počty klesly z více než 8000 na současných 4400.