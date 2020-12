Očkování proti novému koronaviru mají mít lidé hrazeno ze zdravotního pojištění. Sněmovna to dnes zrychleně schválila v novele, která také zakotví základní pravidla pro nákup a distribuci vakcín. Vakcíny zakoupí stát na základě objednávky Evropské unie.

Očkování u lékaře bude dobrovolné. Cílem je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) očkovat 60 až 70 procent obyvatel. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Očkování všech obyvatel vakcínou proti koronaviru by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly třeba dvě dávky, vyplývá z důvodové zprávy. Pokud by zákon nebyl schválen, nebylo by možné očkování a očkovací látky pojištěncům bezplatně poskytovat. Blatný míní, že v takovém případě by byl zájem o očkování proti koronaviru mnohem nižší.

Poslanci debatovali skoro tři hodiny zejména o dvojici obdobných pozměňovacích návrhů Karly Maříkové (SPD) a Lubomíra Volného (Jednotní), které by dobrovolnost očkování zakotvily výslovně a které měly zabránit tomu, aby očkovaní a neočkovaní lidé měli odlišná práva a povinnosti. Podle Volného se objevují náznaky, že očkovaní lidé by mohli mít určité bonusy, například v možnosti cestování. Blatný označil úpravy za zbytečné. Sněmovna je zamítla, byť ke schválení návrhu Maříkové chyběl jen jeden hlas. (ČTK)