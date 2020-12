V Rakousku dnes začalo plošné testování na koronavirus na úrovni spolkových zemí. Otestovat se mohou nechat obyvatelé Vídně, Tyrolska a Vorarlberska. Zájem je od brzkého rána značný, informovala rakouská média.

Na podzim už se hromadně testovalo také na Slovensku či v severoitalské autonomní provincii Jižní Tyrolsko.

Ve Vídni a tyrolské metropoli Innsbrucku se podle stanice ORF od časného rána tvoří před testovacími středisky dlouhé fronty. V hlavním městě se mohou lidé nechat otestovat až do 13. prosince, a to na třech místech. Kapacita je až 150 000 testů denně. Vídeň má téměř dva miliony obyvatel. Ve dvou západních spolkových zemích potrvá testování jen do neděle.

Příští týden by se mělo hromadně testovat také v dalších šesti rakouských spolkových zemích. Testování je dobrovolné. Vláda kancléře Sebastiana Kurze ale doufá, že se před Vánoci nechá otestovat co nejvíce lidí. Kromě plošného testování v jednotlivých zemích se budou moci od soboty nechat zvlášť otestovat rakouští učitelé a v pondělí i policisté. (ČTK)