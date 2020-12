Demonstranti se sešli před bytem nejbohatšího muže světa Jeffa Bezose na Manhattanu a žádali lepší platové podmínky jeho zaměstnanců. Protestující udělili majiteli Amazonu také anticenu za profit z pandemie koronaviru. (AFP)

VIDEO: Protesters gather outside Amazon chief Jeff Bezos's Fifth Avenue apartment in Manhattan, to demand better pay and protection for workers and to gift him a "Pandemic Profiteer Award" for the "most money made during the 2020 coronavirus pandemic" pic.twitter.com/FbrFThb963

