Ranní sněžení ve středních Čechách zkomplikovalo sjízdnost silnic, na vině jsou podle kraje silničáři. Za nedostatky v zimní údržbě padnou pokuty, prohlásil prvního náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS).

Silničáři nasadili do terénu všechny sypače, podle Kupky ale technika někde kvůli poruchám vůbec nevyjela. Výpadky v zásazích silničářů se objevily na některých silnicích druhé a třetí třídy na Berounsku, v Povltaví a také v okrese Praha-západ.

„Uměl bych pochopit pomalejší reakci u náhlého přívalu sněhu, ale ne u očekávaného sněžení.“ Kupka dnes odpoledne jednal s dodavateli a pracovníky správy a údržby silnic. Z jednání podle něj vzešla dohoda o opatřeních, která by měla do budoucna podobným problémům zabránit.

Počasí způsobilo větší počet dopravních nehod. Do čtvrtečního poledne hasiči zasahovali u 22 nehod. Nejtragičtější byla srážka dvou osobních aut u Kostelce nad Černými lesy, ve kterých zemřely dvě osoby a další dva pacienty převezli záchranáři do nemocnice. Jeden vůz dostal zřejmě na kluzké vozovce smyk a narazil do druhého.

Nejhorší situace byla podle hasičů na Kladensku, kde hasiči zaznamenali celkem šest dopravních nehod, následovaly okresy Benešov, Příbram, Praha-západ a Praha-východ.

Problémy měly i linkové autobusy. Pražská integrovaná doprava se ráno potýkala s největšími potížemi v okolí Štěchovic, Jílového u Prahy a Černošic. (Rozhlas)