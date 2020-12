Hackeři se pokusili proniknout do systémů mezinárodní vakcinologické aliance Gavi. V případě úspěchu by mohli narušit distributorský řetězec pro vakcínu proti covidu-19. Upozornila na to společnost IBM.

Hackeři se snažili dostat do systémů pomocí phishingových mailů. Mohli by například manipulovat s nastavením teploty u některých skladovacích mrazáků. V případě vakcíny od firem Pfizer a BioNTech je nutné udržovat teplotu -70 °C.

Před možnými útoky na výrobu a distribuci vakcíny varoval včera Interpol. (BBC)