Premiér Andrej Babiš (ANO) uvažuje, že by se měly lyžařské areály otevřít také 24. prosince, jako plánuje Rakousko. Finální rozhodnutí podle něj ale musí udělat vláda. Očekává, co na to řekne ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Babiš odpověděl při interpelacích poslanci Jakubovi Jandovi (ODS). Vysvětlil, že je velice problematické zmanagovat fronty. Předpokládá ale, že by se v Česku mohly také lyžařské areály otevřít na Štědrý den.