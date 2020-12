Soud uznal vinu obchodníků s naftou v letité kauze litvínovské firmy Setadiesel. Potrestal 15 mužů nepodmíněnými a podmíněnými tresty. Škoda je vyčíslena na 351 milionů korun. Ústecký krajský soud vynesl dnes rozsudek v Litoměřicích.

Soud uložil čtyřem mužům nepodmíněné tresty ve výši pěti let, jednomu uložil souhrnný tříletý nepodmíněný trest, ostatní dostali tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let. Všem soud uložil také peněžité tresty v rozmezí od 200 000 do milionu korun.

Finanční policie obvinila v roce 2006 z daňových úniků 17 lidí. Trestní stíhání jednoho z obžalovaných bylo v průběhu procesu zastaveno, protože byl pravomocně odsouzen. Dnes předsedkyně zastavila trestní stíhání dalšího obžalovaného, který mezitím zemřel. (ČTK)