Tři bývalí američtí prezidenti George W. Bush, Bill Clinton a Barack Obama se nechají veřejně očkovat vakcínou proti covidu, aby podpořili důvěru Američanů v očkování. Učiní tak poté, co vakcínu schválí vládní úřad FDA. (CNN)

Story here: The three most recent former presidents hope an awareness campaign to promote confidence in its safety and effectiveness would be a powerful message as American public health officials try to convince the public to take the vaccine. https://t.co/3B9vbDO8M0

