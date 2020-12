V izraelském Jeruzalémě vznikne v prvním pololetí příštího roku úřadovna českého velvyslanectví, které sídlí v Tel Avivu, uvedlo dnes na svém webu ministerstvo zahraničí. V Jeruzalémě, kde má nyní ČR honorárního konzula, tak bude navíc působit jeden diplomat.

Nejde o zřízení nového zastupitelského úřadu, ale o služby pro občany ČR, zdůraznilo ministerstvo. Věc také podle něj nesouvisí s mírovým procesem na Blízkém východě.

O chystaném úřadování jednoho českého diplomata v Jeruzalémě dnes telefonicky mluvili ministři zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a Gabi Aškenazi. Petříček to oznámil na Twitteru. „Chceme dál posilovat naše vztahy a přiblížit služby ministerstva zahraničí českým občanům, kterých jezdí do Izraele dvojnásobně více než před čtyřmi lety,“ napsal. Ministerstvo uvedlo, že českých turistů přijelo do Izraele loni více než dvojnásob proti roku 2016, kdy jich zemi navštívilo asi 17 000. (webu)