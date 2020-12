Národní knihovna ve čtvrtek neotevře své prostory pro čtenáře, přestože by jí to umožnil přechod země do nižšího stupně protiepidemického systému. Děje se tak kvůli rozsáhlé havárii serveru. Lhůty pro vrácení stávajících výpůjček se automaticky prodlužují.

Uživatelé se nemusejí obávat případných sankcí. Nový termín otevření Národní knihovny bude sdělen ve čtvrtek, uvedla mluvčí Maňáková.

Knihovny byly spolu s dalšími provozy uzavřené jako opatření proti šíření koronaviru od 22. října. Poté co se opatření začala řídit systémem PES a země přešla z jeho pátého do nižšího čtvrtého stupně, mohla se i v knihovnách otevřít takzvaná výdejní okénka. Národní knihovna ho ale po konzultaci s hygieniky zejména s ohledem na prostorové možnosti neotevřela.

Pokud v příštích dnech Národní knihovna otevře, bude muset omezovat počet návštěvníků tak, aby jedna osoba měla k dispozici 15 metrů čtverečních provozní plochy. Klienti musejí mezi sebou dodržovat dvoumetrové rozestupy. (ČTK)