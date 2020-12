Cena testů na covid-19 pro samoplátce klesne od ledna příštího zhruba o 200 korun, uvedl dnes server Seznam Zprávy. V současné době stojí maximálně 1756 korun. Lidem, kteří mají příznaky nebo měli rizikový kontakt, je test hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Ostatní, kteří ho potřebují například pro cestu do zahraničí, si ho platí sami. Celkem už stály testy obou skupin více než čtyři miliardy korun.

Diagnostických testů zjišťujících nákazu koronavirem je několik druhů. Takzvaný PCR, jehož cenu bude ministerstvo regulovat, se musí vyhodnocovat v laboratoři a dělá se z výtěru z nosohltanu. Na jaře se používaly také testy z krve na zjištění protilátek, pro pravidelné testování v domovech pro seniory a připravované testování učitelů se využívají testy antigenní, které stojí řádově stovky korun a vyhodnocuje je zdravotník přímo v zařízení za zhruba 15 minut.

„Maximální cena pro samoplátce za PCR test by měla být od 1. 1. 2021 stanovena na 1310 korun. K tomu se připočítává ještě cena za odběr (výtěr z nosohltanu) za cca 200 korun,“ sdělil Seznam Zprávám Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva. Změna cenového předpisu a novely seznamu zdravotních výkonů se podle něj připravuje.

Od poloviny listopadu se provádí do 25 000 testů denně. Nejvíce jich za den laboratoře vyhodnotily 27. října, kdy jich bylo téměř 47 500. Současný pokles počtu testů je podle odborníků způsobený tím, že kvůli přijatým protiepidemickým opatřením lidé omezili počet kontaktů, méně se jich nakazilo, a méně jich tak musí na testy. Kritici namítají, že menší počet testů spolu s vysokým podílem pozitivních znamená, že lidé hygienickým stanicím nehlásí všechny své kontakty, které by pak hygienici na test a do karantény poslali. (Seznam zprávy)