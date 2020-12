Rakousko od 24. prosince umožní provozování venkovních zimních sportů včetně lyžování a bruslení. Na tiskové konferenci to oznámil kancléř Sebastian Kurz. Hotely a restaurace zůstanou zavřené. Za příznivé situace otevřou až od 7. ledna.

Od pondělí do 10. ledna nicméně se budou muset všichni, kteří budou přijíždět do Rakouska z rizikových oblastí, uchýlit do desetidenní karantény. Po pěti dnech bude možné se z karantény dostat, pokud bude mít člověk negativní test na koronavirus. Cílem tohoto opatření je omezit lyžařský turistický ruch. V celém Rakousku do 7. ledna navíc zůstanou uzavřené hotely a restaurace.

Některé země včetně Francie, Německa či Itálie v posledních týdnech žádaly, aby se evropská lyžařská střediska přes Vánoce a Nový rok uzavřela, a zabránilo se tak šíření koronaviru. Rakousko bylo od počátku proti návrhu.

Vánoce a silvestrovské oslavy budou moci Rakušané strávit letos nanejvýš v deseti lidech. Během adventu nebudou moci na vánoční trhy, neboť budou zrušené. Divadla a kina se otevřou až 7. ledna. Ve stejný den přestane platit noční zákaz vycházení, který bude od pondělí stanoven na období mezi 20:00 a 6:00. Výjimka ze zákazu bude jen o vánočních svátcích. (ČTK/ORF)