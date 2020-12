Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by chtěl prodloužení nouzového stavu o třicet dní. Je podle něj ale otázkou, jestli na to přistoupí poslanci. Hamáček přiznal obavy z plánovaného rozvolňování, přesto si za rozhodnutím vlády stojí.

„I s ohledem na to, v jaké části roku jsme, by bylo logičtější prodloužit nouzový stav o třicet dní nebo jednadvacet dní, abychom se dostali za Nový rok, i proto že ta situace po Novém roce nebude na to, abychom přepínali do mírnějších stupňů,“ řekl na tiskové konferenci Ústředního krizového štábu Hamáček.

Sám má také obavy z nynějšího rozvolňování. Vysvětlil, že jeho strach souvisí i s nadcházejícími svátky, kdy lidé zřejmě budou chtít hodně využívat nákupní síť. Přesto si za rozhodnutím vlády stojí, podle něj šlo o kompromis, na kterém se ministři shodli.