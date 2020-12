Premiér Andrej Babiš chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, čísla nakažených podle něj stále nejsou příznivá. „Ten vir bohužel tady je a ta včerejší čísla mě vůbec nenadchla. Máme stále vysoká čísla,“ řekl premiér. Pokud by dolní komora souhlasila, trval by nouzový stav do 11. ledna 2021. (TV Nova)