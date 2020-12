Syn legendárního Michaela Schumachera Mick bude jezdit od příštího roku ve Formuli 1. Jednadvacetiletý jezdec podepsal víceletý kontrakt s týmem Haas.

Germany’s @SchumacherMick joins Haas F1 Team as part of our all-new driver lineup for the 2021 Formula 1 season ⤵️#HaasF1https://t.co/P20qleWLac

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020