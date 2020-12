Vdova po americkém senátorovi Johnu McCainovi Cindy poděkovala Marku Kellymu, který nastupuje za stát Arizona na jeho místo v Senátu. Bývalý astronaut a vojenský pilot přišel v den svého nástupu vzdát McCainovi hold k jeho hrobu. (AZ Central)

This morning my family paid our respects to Senator John McCain as I prepare to be sworn in tomorrow. Senator McCain has been a hero of mine since I was a young pilot. He left a legacy of service to Arizona and country that can’t be matched, but that we should all strive towards. pic.twitter.com/CSkhVXPmfW

— Captain Mark Kelly (@CaptMarkKelly) December 1, 2020