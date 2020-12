Americký ministr spravedlnosti William Barr dnes oznámil, že v říjnu poskytl zvláštní ochranu prokurátorovi Johnu Durhamovi, který prověřuje postup federálních úřadů a administrativy exprezidenta Baracka Obamy při zahájení vyšetřování ruského vměšování do voleb ve Spojených státech v roce 2016.

Durhama povýšil do pozice zvláštního vyšetřovatele, čímž jeho práce může pokračovat i poté, co do Bílého domu v lednu usedne demokrat a někdejší Obamův viceprezident Joe Biden, napsala agentura AP.

Barr řekl, že Durhama jmenoval do pozice na základě stejného předpisu, podle nějž se stal zvláštním vyšetřovatelem bývalý šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robert Mueller. Ten vedl vyšetřování, jež nyní prověřuje Durham.

Na Obamu a jeho tehdejší spolupracovníky včetně Bidena opakovaně útočí prezident Donald Trump, jehož možnou spolupráci s Ruskem Mueller vyšetřoval. Exšéf FBI však nezjistil, že by Trump či jakýkoli jiný Američan s Moskvou záměrně spolupracoval. (ČTK)