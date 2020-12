Britský parlament dnes schválil nový třístupňový systém koronavirových restrikcí, podle nějž se budou obyvatelé Anglie řídit už od středy po skončení celostátní uzávěry. Informovala o tom televize Sky News.

Poslanci nakonec navzdory hlasitému odporu části vládních konzervativních zákonodárců návrh odsouhlasili s velkou převahou, když pro hlasovalo 291 členů dolní komory a proti 78.

Vládní konzervativci mají v 650členné dolní komoře 364 hlasů, a je tedy zřejmé, že pro nová opatření nezvedlo ruku nejméně sedm desítek z nich. Návrh sněmovnou prošel hlavně díky tomu, že opozice se z velké části hlasování zdržela.

Podle nového třístupňového systému budou anglické regiony rozděleny na ty se středním, vysokým a velmi vysokým nebezpečím šíření viru SARS-CoV-2. Většina regionů by nyní měla spadat do dvou nejvyšších kategorií, ve kterých platí omezení v gastronomii i v kontaktech mezi jednotlivými domácnostmi. Tato omezení budou platit pro zhruba 55 milionů obyvatel, uvedl server BBC. Ve nejmírnější kategorii by měly být jen Cornwall na jihozápadě Anglie, ostrov Wight a ostrovy Scilly. (ČTK)