Ministerstvo práce zatím neupřesnilo, jak by měly domovy seniorů postupovat od soboty 5. prosince při testování návštěv. Pokyny pro zařízení, jak by měla návštěvníkům zajistit a využívat u nich antigenní testy, do dnešních 19.00 resort nezveřejnil.

Vydání návodu přislíbila na dnešek ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Zákaz návštěv platí v domovech pro seniory či lidi s demencemi od 9. října. Vláda v pondělí rozhodla o tom, že od soboty 5. prosince budou moci za klienty jejich blízcí zas chodit. Budou ale muset mít respirátor a negativní test, na kterém byli před méně než 48 hodinami. Vyšetření nemusí podstoupit ten, kdo v posledních třech měsících covid už prodělal.

„Potom bychom chtěli, aby nově mohla testovat také ta zařízení. A co je důležité, aby to testování bylo pro všechny návštěvníky bezplatné," uvedla po pondělním jednání vlády ministryně. Podle ní domovům testy ministerstvo zpětně proplatí z dotací na zvýšené náklady kvůli koronaviru. Maláčová dodala, že v úterý 1. prosince k testování její úřad ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vydá pokyny. Na webu obou resortů informace ale do dnešních 19.00 zatím nebyly.