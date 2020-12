Studenti středních a vysokých škol se mohou vrátit na internáty a koleje už v neděli. Záležet bude na rozhodnutí jednotlivých ubytovacích zařízení. Od pondělí 7. prosince jim pak začíná prezenční výuka.

Pokud jim to umožní, nebude to podle ministerstva školství v rozporu s krizovým opatřením. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

„Ačkoliv prezenční výuka bude povolena pro konkrétního žáka či studenta až od pondělí, není vyloučeno, aby byl ubytován již předešlého dne tak, aby v pondělí 7. prosince nastoupil řádně k této prezenční výuce,“ řekla mluvčí. „S ohledem na účel zařízení je podle krizového opatření v pořádku ubytovat tyto žáky a studenty i o den dříve – jako je obvyklé i při začátku školního roku, z důvodu, že musí přicestovat,“ dodala.

Podle ní by totéž mělo platit pro internáty i vysokoškolské koleje. Studenti, kteří budou chtít možnosti ubytování využít již v neděli, by si to ale měli předem ověřit u svého ubytovacího zařízení, řekla.

V pondělí se ve školství zmírní opatření proti epidemii covidu-19 ze současného čtvrtého stupně systému PES na stupeň tři. Na středních školách tak začne fungovat střídavá prezenční a distanční výuka. Třídy se budou střídat po týdnech. Na vysoké školy se budou moct vrátit studenti prvních ročníků ve skupinách do 20 lidí a se stejným omezením počtu lidí se pro všechny obnoví praktická výuka. (ČTK)