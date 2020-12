Zeman bude vetovat daňový balíček

Prezident Miloš Zeman se rozhodl vetovat daňový balíček, důvodem je zejména zvýšení daňové slevy na poplatníka. Podle prezidenta výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu. Oznámil to ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO).

Prezident Miloš Zeman s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Foto: ČTK

„Kromě toho prezident republiky vyjádřil nespokojenost nad tím, že navzdory dohodě nebyla v zákoně o dani z příjmů explicitně uvedena doba platnosti tohoto zákona,“ napsal mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na Twitteru.

Sněmovna schválila v daňovém balíčku nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 procent, ale i zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34.125 korun. To by znamenalo příští rok propad příjmů veřejných rozpočtů zhruba o 130 miliard korun. Následně premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl senátorům, aby při projednávání balíčku slevu na poplatníka zrušili. Zároveň navrhl nově kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně, a to po dobu dvou let.

K podmínce prezidenta Zemana, aby zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent bylo na dva roky, Babiš dříve uvedl, že jde jen o politický slib prezidentovi. V návrhu to ale explicitně uvedeno není, připomíná ČTK. Senát by měl o daňovém balíčku jednat 10. prosince.