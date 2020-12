Prezident Ázerbájdžánu Alijev oznámil, že poslední z okresů obsazených doposud Armény – Lačinský – byl předán ázerbájdžánské straně. Měl pro Arménii strategický význam, protože přes něj vede poslední silniční trasa s Karabachu do Jerevanu.

Президент Ильхам Алиев: Я же всегда говорил, что если Лачин, Кяльбаджар и Шуша не вернутся к Азербайджану, то никакого соглашения быть не может https://t.co/h10duVqaRW pic.twitter.com/9VSf79rx27 — АЗЕРТАДЖ Новости (@azertacru) December 1, 2020

Alijev ve svém prohlášení uvedl, že existuje předběžná dohoda s ruským prezidentem Putinem o budoucím předání hraničního města Lačin Ázerbájdžánu. Zatím je totiž toto město pod kontrolou ruských mírových jednotek a ázerbájdžánská armáda do něj nevstoupila, ačkoli okres jako takový dnes podle dohody obsadila.

Alijev dal najevo, že územní požadavky Baku mohou mít pokračování.

Přes město Lačin vede nyní už jediná silnice z karabašské metropole Stěpanakertu do Arménie. „Předpokládáme stavbu nového koridoru,“ řekl doslova Alijev. „Vypracujeme trasu nového koridoru, který bude spojovat Náhorní Karabach s Arménií, a vybudujeme ho. Je určený i termín – do tří let. Já si ale myslím, že to můžeme udělat dřív.“ Pak by podle něj i město Lačin připadlo Ázerbájdžánu.

Kreml zatím nejnovější Alijevovo prohlášení nekomentoval. (Gazeta.ru)