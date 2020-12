Ministryně financí Alena Schillerová navrhne snížení DPH na menstruační pomůcky. Posunuly by se z 21procentní DPH do snížené sazby 10 procent.

„Díky tomu, že na trhu s dámskými hygienickými potřebami panuje velká konkurence, očekávám, že snížení DPH zákaznice ve svých peněženkách skutečně pocítí. Zejména domácnostem s nižšími příjmy by toto snížení daní mohlo v současné ekonomické situaci citelně pomoci,“ zdůvodnila Schillerová. (Blesk)