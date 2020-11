Archeologové objevili v Amazonském pralese v Kolumbii rozsáhlou sbírku nástěnných maleb pocházejících z doby ledové. Tvoří ji desetitisíce obrazů lidí a zvířat. K objevu došlo minulý rok, ale na světlo vychází až v souvislosti s chystanou televizní sérií. (Guardian)

Ice Age art discovered in Amazon rainforest: 'Sistine Chapel of the ancients' https://t.co/iDMcn5qRUW pic.twitter.com/1vr1z71L5n

— New York Post (@nypost) November 30, 2020