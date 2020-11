Britové, kteří odmítnou vakcínu proti covidu-19, by mohli mít omezený přístup do barů, kin a sportovních center. Naznačil to nový britský ministr pro plošné očkování Nadhim Zahawi.

Podle Zahawiho budou takzvaný průkaz o imunitě požadovat po lidech zejména provozovatelé podniků. Požadavek prý nevzejde od vlády. (Guardian)