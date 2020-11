Liberecká zoologická zahrada se chystá ve čtvrtek otevřít, přestože protiepidemický systém PES nestanovil podmínky pro zoo. Čeká proto na zpřesnění podmínek ze strany vlády.

„My odvozujeme, že patříme do kategorie muzea, galerie, knihovny, kdy pro některé subjekty jsou podmínky stanoveny přesněji, pro jiné méně přesně. Každopádně vzhledem k ročnímu období nepředpokládáme, že bychom podmínky nebyli schopni naplnit. V prosinci nechodí tolik lidí jako na jaře nebo v létě,“ vysvětlil ředitel zoo David Nejedlo.

Podle něj v prosinci zoo denně navštěvují řádově jen stovky lidí. Pokud by pro zoo platily stejné podmínky jako na jaře, kdy mohla otevřít po sedmi týdnech, do třináctihektarového areálu by mohlo přijít skoro 2000 lidí. „Nepředpokládáme, že bychom dělali nějaké akce, kterými bychom lidi lákali. Budeme se chovat pořád v režimu opatrnosti. Na druhou stranu nám ale přijde nelogické neotevřít venkovní areál zoo,“ dodal Nejedlo. (ČTK)