V případě nepříznivého vývoje epidemie covidu-19 se na jaře může změnit termín konání maturitních zkoušek. Redukci jakékoli části maturitní zkoušky ale ministerstvo školství nepředpokládá.

Úřad to uvedl v tiskové zprávě. S ohledem na to, že se žáci letos na jaře i na podzim kvůli epidemii učili několik týdnů z domova, chce ministerstvo mimo jiné zpřístupnit větší počet maturitních testů z minulých let.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května. Školní maturity mohou být podle vyhlášky ministerstva od 16. května do 10. června, jejich konkrétní termíny určují ředitelé škol. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturitní zkoušky mohou podle vyhlášky začít od 1. dubna. Studenti se mohou k maturitě přihlásit do 1. prosince. (ČTK)