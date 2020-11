Donald Trump popřál rivalovi Joeu Bidenovi, aby se brzy uzdravil. Biden si zlomil několik kůstek v chodidle při hře se psem a pravděpodobně bude muset mít několik týdnů sádru. „Ať je ti brzy líp,“ vzkázal mu prezident na svém Twitteru.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020