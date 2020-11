Každý pátý HIV pozitivní v Česku neví o tom, že je infikovaný virem způsobujícím nemoc AIDS, protože nebyl otestován. Dvě pětiny HIV pozitivních jsou pak diagnostikovány v pozdním stadiu infekce.

Uvedly to dnes ve společné tiskové zprávě pražská kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) a Česká společnost AIDS pomoc u příležitosti Světového dne boje proti nemoci AIDS, který připadá na první prosincový den.

Současná pandemie covidu-19 může podle obou organizací situaci zhoršit, protože testování na HIV bylo letos omezené. Zhoršila se i dostupnost takzvané preexpoziční profylaxe, použití léků, které dokážou zabránit přenosu infekce.

„Ačkoliv je možné přenosu HIV předcházet, v Evropském regionu WHO pokračuje významné šíření HIV,“ varuje ředitel české pobočky WHO Srdan Matić. V Evropě navíc roste počet lidí, kteří o své nákaze netuší, vyplývá z dat WHO a Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). V Česku je to každý pátý infikovaný.

S tím souvisí problém pozdního zahájení léčby. V pozdním stadiu infekce je v Česku diagnostikováno 40 procent HIV pozitivních, v Evropě je to 53 procent. Pozdní odhalení nemoci přitom komplikuje léčbu, zvyšuje riziko úmrtí a vede k dalšímu šíření viru, upozorňuje WHO. (ČTK)