Zemřel britský herec David Prowse. Znám je zejména z původní trilogie Hvězdných válek, ve kterých ztvárnil Darth Vadera. (Sky)

David Prowse, known for his iconic role behind the mask of Darth Vader, has died at age 85 pic.twitter.com/SPevu7HyYW

— Fandom (@getFANDOM) November 29, 2020