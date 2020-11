Před odjezdem na Vánoce se mohou studenti na skotské univerzitě v St. Andrews nechat zadarmo otestovat na koronavirus. Škola přeměnila tělocvičnu na odběrné místo.

As an unusual term comes to a close and Christmas holidays draw closer, students at the University of St Andrews in Scotland filed in and out of a sports hall that has been transformed into a mass coronavirus testing centre https://t.co/IAEfF2biLu pic.twitter.com/8uNoNC1VnM

— AFP News Agency (@AFP) November 28, 2020