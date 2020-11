Zvýšení přídavků na děti by měla v pondělí projednávat vláda. Vládní koalice se přiblížila k dohodě na podobě úpravy dávky. Řekla to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Jak kompromis vypadá, nechtěla přiblížit. Vládní strany se dosud nemohly shodnout na tom, kolik dětí by mělo dávku dostávat. Dohoda naopak byla na zvýšení částek o 26 procent od ledna. (ČTK)