Etiopská armáda zahájila v sobotu útok na regionální hlavní město Mekelle v povstalecké severní oblasti Tigray. Agentuře Reuters to řekl diplomat, který je v kontaktu s místními obyvateli. (Reuters)

