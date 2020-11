Česko by v příštích letech mělo začleňovat problematiku kyberbezpečnosti do všech úrovní vzdělávacího systému. Počítá s tím Národní strategie kybernetické bezpečnosti, kterou v pondělí projedná vláda. Stát se má také soustředit na to, aby byl schopen v co nejširší míře identifikovat původce kyberútoků.