Íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí hrozí odvetou za páteční zabití íránského vědce Mohsena Fachrízádeha, který vedl jaderný program v Teheránu. Zabití vědce, z něhož Írán obvinil Izrael, odsoudil i bývalý šéf CIA John Brennan.

#BREAKING Iran's Khamenei urges 'punishing' of those behind scientist's killing pic.twitter.com/NlqXTVmfB1

