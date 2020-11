Česko plánuje osvětu o kyberbezpečnosti a identifikací útočníků

Česko by v příštích letech mělo začleňovat problematiku kyberbezpečnosti do všech úrovní vzdělávacího systému. Počítá s tím Národní strategie kybernetické bezpečnosti, kterou v pondělí projedná vláda. Stát se má také soustředit na to, aby byl schopen v co nejširší míře identifikovat původce kyberútoků.

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Karel Řehka v dokumentu uvádí, že klíčová bude v příštích letech ochrana kriticky důležitých prvků kybernetické infrastruktury, ale i všech dalších systémů.

Podle strategického dokumentu, který začátkem listopadu schválila Bezpečnostní rada státu, se Česko proměňuje v informační společnost, lidé se ale potýkají s nedostatky v digitální hygieně, mediální gramotnosti či kritickém myšlení. Cílem by měl být podle strategie stav, kdy bude celá společnost schopná naplno využívat moderní technologie, ale současně je budou lidé schopni zapojovat do svého každodenního života tak, aby se minimalizovala kybernetická rizika.

Česko by mělo problematiku kyberbezpečnosti začleňovat do všech úrovní vzdělávacího systému a napříč obory. „Vedle vzdělávání dětí, žáků a studentů se bude stát soustředit i na vzdělávání dalších cílových skupin. Jednat se bude o pedagogické pracovníky či zaměstnance veřejné správy,“ uvádí strategie. Stát by měl také vzdělávat seniory v oblasti bezpečného používání digitálních technologií a rozeznávání dezinformací.

Strategie uvádí, že se Česko musí zasazovat o bezpečné budování telekomunikačních sítí nové generace. „Stěžejní otázkou je pak bezpečnost dodavatelského řetězce, tedy nutnost zajistit, že externí subjekty a osoby mající vliv na nejdůležitější infrastruktury státu nejsou z bezpečnostního hlediska rizikovými,“ uvádí. Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své nedávno vydané výroční zprávě za loňský rok varovala před rizikem zneužití velkých telekomunikačních zakázek ve prospěch firem či států.

Dokument také uvádí, že zásadním předpokladem pro účinnou reakci v oblasti kyberbezpečnosti je schopnost určit zdroj a totožnost původce útoku. „ČR si klade za cíl minimalizovat všechny výhody, které kyberprostor poskytuje útočníkům,“ stojí ve strategii. Plán rovněž zdůrazňuje nutnost efektivní mezinárodní spolupráce v oblasti kyberhrozeb.

Na strategii do příštího června naváže akční plán kybernetické bezpečnosti na roky 2021 až 2025, stojí v materiálu. (ČTK)