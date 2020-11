V Abú Dhabí zbořili čtyři 165 metrů vysoké věže Mina Plaza, řízená exploze trvala 10 sekund a bylo při ni použito 6000 kilogramů výbušnin. Demolice se dostala do Guinessovy knihy rekordů, jednalo se o nejvyšší budovu zničenou řízenou explozí. Místo má být přestavěno na turistické centrum s obchody a trhy. (Gulf Nes)

The UAE demolished Abu Dhabi's Mina Plaza towers, successfully bringing down 144 floors spread over 4 towers in a 10-second controlled explosion pic.twitter.com/XirKQaphgp

— Reuters (@Reuters) November 27, 2020