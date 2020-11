Rozdíl rizikového skóre PES mezi kraji je až 32 bodů. Opatření ale musí být podle ministra Blatného dál plošná, lidé by přejížděli do obchodů.

V Karlovarském kraji za uplynulý týden přibylo 695 nových případů covidu-19. Je to o 57 více než za týden předchozí, kdy přibylo 638 případů, ještě o týden dřív to bylo 1348. V posledních dnech tak mírně roste počet nových případů. V rizikovém skóre protiepidemického systému (PES) má Karlovarský kraj k dnešku 68 bodů, o 11 bodů více než Česká republika jako celek. V systému zůstává země na čtvrtém z pěti stupňů, jimiž se řídí opatření proti nákaze. V kraji je nejhorší situace na Chebsku, plyne z údajů ministerstva zdravotnictví. (ČTK)