Dlouholetý běloruský lídr Alexandr Lukašenko dnes prohlásil, že po přijetí nové ústavy už nebude zastávat funkci prezidenta. Zároveň zdůraznil, že nový základní zákon je podle něj potřebný, o konkrétních reformách a datech se ale nezmínil.

Z tábora běloruské opozice podle agentury AP dříve zaznělo, že se politik projevováním zájmu o ústavní novelu jen snaží získat čas.

„Jsem pro novou ústavu. Ne proto, že je zapotřebí nějaká demokracie. Nejde o demokracii (…) Ale co mě v téhle situaci znepokojuje: neznámému prezidentovi takovouto ústavu nejde přenechat. To by bylo zle,“ citovala Lukašenka státní agentura Belta. Autoritářský prezident také ujistil, že mu nejde o to, aby si ústavu přizpůsobil sám sobě. „Žádnou ústavu si nepřizpůsobuji. S novou ústavou už s vámi nebudu spolupracovat jako prezident,“ řekl.

Lukašenko, který je ve funkci hlavy státu od roku 1994. V Bělorusku od srpnových prezidentských voleb neutichají protirežimní protesty. (ČTK)