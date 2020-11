Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček dnes úvodním dílem spustil seriál podcastů s názvem Na kávu s ombudsmanem. Bude v něm zodpovídat dotazy lidí a vysvětlovat problémy v oblastech, kterými se zabývá.

Kancelář ombudsmana to oznámila na svém webu.

První díl pořadu dostupného na internetu se věnuje vysvětlení působnosti ombudsmana a způsobu, jakým podněty řeší. „Je řada problémů, se kterými pomůžeme, ale jsou zde i takové, které nám nepřísluší řešit. Právě tohle musíme často lidem vysvětlovat, že ombudsman prostě není všemocný,“ uvedl Křeček. Často se zabývá například podněty ohledně sociálního zabezpečení, stavebnictví, činnosti vězeňské služby, ale i dalšími.

V následujících dílech budou vystupovat především právníci Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří se jednotlivým oblastem přímo věnují. Jako první přijdou na řadu důchody – starobní, invalidní a pozůstalostní. Problémy v oblasti sociálního zabezpečení jsou totiž léta nejčastějším důvodem, proč se lidé na ombudsmana obracejí. Lidé se dozví, jak se připravit na důchod, co se započítává do doby pojištění, jak lze důchod zvýšit, kdy se dá jít do předčasného důchodu, jak vypadá přiznávání invalidního důchodu a další informace.