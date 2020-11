„Nebude to jednoduché, protože víme, že ve volbách došlo k masivním podvodům,“ reagoval Donald Trump na otázku, zda přijme volební porážku. Poté vynadal novináři za dotaz na důkazy. „Jsem prezident USA, nikdy se mnou takhle nemluvte, na to nemáte.“ (Hill)

JUST IN: President Trump snaps at reporter objecting to the President's false claims about the election: "You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the President of the United States. Don't ever talk to the President that way." pic.twitter.com/RbTKItjs9L

— The Hill (@thehill) November 26, 2020