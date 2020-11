Za 170 tisíc eur (4,4 milionu korun) se v aukci v Nizozemsku prodalo dílo britského streetartového umělce Banksyho. Obraz z roku 2002 nazvaný Bird with Grenade (Pták s granátem) získal nizozemský sběratel.

Ptáka, který sedí na větvi a v zobáku drží granát, Banksy nasprejoval před osmnácti lety černou barvou na sádrokarton v Los Angeles. Ze stěny obraz později vyřízli a zarámovali. Dosud bylo dílo podle aukčního domu Hessink’s v soukromé sbírce Jamieho Wooda, syna legendárního kytaristy skupiny The Rolling Stones Rona Wooda.

Banksy sám se k autorství díla nepřihlásil. „Neudělal to, protože si myslí, že by jeho veřejná díla měla zůstat na ulici a nemělo by se s nimi obchodovat,“ uvedl majitel aukční síně ve městě Zwolle Richard Hessink. Pokud by britský umělec výtvor oficiálně označil za svůj, mohla by se jeho cena vyšplhat podle Hessinka mnohem výše – i přes milion eur (26 milionů Kč).

Banksy, jehož graffiti se poprvé objevilo na zdech anglického města Bristol, patří mezi nejvýraznější současné umělce. Zakládá si na anonymitě, jeho díla, která často kritizují současnou společnost, se ale v aukcích pravidelně prodávají za statisíce eur. Své výtvory kromě Británie zanechal například i na zdech v USA, ve Francii nebo v palestinském Pásmu Gazy.

Kromě graffiti Banksy vytváří i obrazy na plátně. Například olejomalba Show me the Monet (Ukaž mi Moneta), která je variací na slavný obraz impresionisty Claudea Moneta, se na konci října vydražila za 7,6 milionu liber (223 milionů Kč). Před rokem se obraz s názvem Devolved parliament (Přenesený parlament), na němž jsou zachyceni šimpanzi v zasedacím sále Dolní sněmovny britského parlamentu, prodal dokonce za 9,9 milionu liber (290 milionů Kč). To je dosud nejvyšší částka za dílo tohoto umělce. (ČTK)