Nových případů covidu i hospitalizací je méně než před týdnem. U většiny nakažených má nemoc mírný průběh. V nemocnicích je podle ministerstva sedm procent aktuálně nemocných. Rizikové skóre v systému PES dnes zůstalo na 57 bodech.

V Česku za dnešek přibylo zatím 2192 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to o 486 nižší počet než ve středu do podvečera a zároveň o přibližně 1500 méně než minulý čtvrtek do 18:00. Klesá také počet lidí s koronavirem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci. Podle posledních údajů za středu jich bylo v nemocnici 5210, o 200 méně než v úterý. Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví ke covidu-19.

Od začátku epidemie se novým koronavirem v Česku prokazatelně nakazilo téměř 510.000 lidí. Více než čtyři pětiny z nich už se z nemoci uzdravily. Aktuálně nemocných je 76 372.

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh. V nemocnicích je podle ministerstva sedm procent aktuálně nemocných. V absolutních číslech bylo v Česku ve středu hospitalizováno 5210 lidí, stav 757 z nich lékaři hodnotí jako těžký. Ve srovnání se situací o týden dříve klesl počet hospitalizací o 1345 případů.

Tempo šíření nemoci v Česku v posledních týdnech zpomaluje. Ve středu testy odhalily 4931 nových případů, o 580 méně než za stejný den předchozího týdne. Ještě na přelomu října a listopadu přitom nárůsty dosahovaly až 15 000 případů denně.

Nejvíce se koronavirus v posledních dnech šíří na Havlíčkobrodsku, kde bylo za uplynulých sedm dní zaznamenáno zhruba 613 nakažených na 100.000 obyvatel. Vysoké nárůsty hlásí také Svitavsko a Opavsko, a to 442 respektive 420 nakažených na 100 000 obyvatel.

Nadále poměrně vysoké jsou počty úmrtí lidí s covidem. Dnes ráno ministerstvo uvádělo 7633 úmrtí, v podvečer o 118 více. Na dnešek připadá zatím 39 případů, zbytek přírůstku je navýšení z předchozích dní.

Laboratoře ve středu udělaly 21 500 testů na koronavirus, o 3000 méně než před týdnem. Pozitivních bylo 23 procent vzorků.

Rizikové skóre v systému PES dnes zůstalo na 57 bodech. V prostředním z pěti stupňů pohotovosti je čtvrtý den v řadě. Takzvané reprodukční číslo, které skóre mimo jiná kritéria zahrnuje, ale stouplo na 0,96.

Pravděpodobnost zmírnění přijatých protiepidemických opatření od pondělí je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) padesát na padesát. Řekl to dnes v pořadu Českého rozhlasu Dvacet minut Radiožurnálu. Řada krajů, zejména kolem Českomoravské vrchoviny, se podle něj ve svých parametrech zhoršuje a optimální nejsou ani počty nakažených v nemocnicích. (ČTK)