Koaliční konflikt v Izraeli nabírá na síle. „Pokud začnou (Modrá a bílá) spolupracovat místo toho, aby se chovali jako vláda ve vládě, můžeme pokračovat společně. Pokud ne, myslím, že každý pochopí, že to by bohužel vedlo k volbám,“ řekl premiér Netanjahu. (Times of Israel)