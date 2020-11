Německá kancléřka Angela Merkelová bude usilovat o dohodu o uzavření lyžařských středisek v celé Evropské unii. Důvodem je obava z šíření koronaviru v době nadcházející lyžařské sezony. Proti se naopak postavilo Rakousko.

Merkelová to oznámila poslancům Bundestagu. O totéž už před několika dny žádal i italský premiér Guiseppe Conte. Rakouský ministr financí Gernot Blümel naopak namítl, že „pokud to Evropská unie chce, bude si za to muset také zaplatit“. Uzavírání resortů je zcela v gesci členských států.

Francouzský premiér Jean Castex dnes podle AFP oznámil, že lyžařská střediska v zemi budou moci na Vánoce otevřít, ale vleky zůstanou zavřené.

V současnosti jsou sjezdovky v Evropě otevřené pro veřejnost pouze ve Švýcarsku, které není členem Evropské unie. (Deutsche Welle, AFP)