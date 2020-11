Listopadová karanténa v Německu uchránila zemi před nejhorším scénářem, pandemie covidu-19 stále není pod kontrolou, uvedla kancléřka Merkelová. Podle ní zůstává cílem dosáhnout hranice 50 nově nakažených na 100 000 obyvatel během sedmi dní.

„Naším cílem je, aby zdravotnické úřady byly opět schopné trasovat šíření koronaviru, a bránit tak dalším přenosům infekce,“ řekla Merkelová.

Dosavadní listopadová karanténa dokázala podle kancléřky uchránit německý zdravotní systém před zhroucením. „Naše zdravotnictví je robustní. I tak ale o něj musíme pečovat,“ řekla.

Merkelová se v parlamentu opakovaně vyslovila pro co největší omezení kontaktů. S tím souvisí i ponechání lyžařských středisek mimo provoz. Berlín podle ní chce, aby Evropa prozatím do 10. ledna nechala lyžařské areály uzavřené. O této možnosti nyní jednají alpské země. Zatímco Itálie návrh podporuje, Rakousko se staví proti. A právě na rakouský nesouhlas Merkelová poslance upozornila. „Nemusí se nám to podařit, ale zkusíme to,“ uvedla o německé podpoře uzavírek areálů. (ČTK)