Koronaviru v Rusku podlehl i velitel Správy hlubokovodních výzkumů. Instituci obestírají tajnosti

Velitel ruské Správy hlubokovodních výzkumů, viceadmirál Buriličev, zemřel pravděpodobně v souvislosti s covidem-19. Rusko dnes zaznamenalo rekordní počet prokázaných nákaz: 25487, i úmrtí: 524. (mk.ru)

Správa hlubokovodních výzkumů je jednou z nejutajovanějších součástí ruského ministerstva obrany. Nezabývá se ani tak vědeckou činností, jako vojenskou špionáží pod vodou, ve světových oceánech především. I proto jsou velitelé i členové tohoto útvaru veřejnosti téměř neznámí.

Třiašedesátiletý vice-admiral Buriličev stál v jeho čele od roku 2005. Byl nositelem titulu Hrdina Ruska za to, že v roce 1996 jeho ponorka k-461 „Vlk“ odhalila v Atlantiku tehdy nejmodernější americkou ponorku vybavenou balistickými raketami, a dokázala ji po určitou dobu sledovat, aniž by si toho Američané všimli. Rusové to tehdy označovali za grandiózní úspěch.

Sám Buriličev sloužil na atomových ponorkách ruské Severní flotily, byl velitelem na ponorce „Vlk“ a K-317 „Panter“. Poté, co stanul v čele prestižního útvaru Správa hlubokovodních výzkumů, prosadil do výroby speciální aparáty schopné pracovat ve velkých hloubkách „Rus“ a „Konzul“ a víceúčelové vojenské plavidlo „Selinger“.

Buriličev v rámci svého oddělení velel i skupině speciálně vycvičených hydronautů, kteří se nořili do velkých hloubek a plnili utajené vojenské úkoly. Mj. má Správa hlubokovodních výzkumů na starosti odhalování a záchranu ponorek a dalších objektů a přístrojů a mapování mořského dna.

Buriličev se na veřejnosti objevoval krajně zřídka. Naposledy ho novináři zaznamenali v roce 2019 na pohřbu posádky jedné z utajovaných ponorek, která shořela 1. července 2019 v Barentsově moři. Zahynulo 14 námořníků. „Byla to jedna z nejlepších posádek… znal jsem je, plul jsme s nimi…“Byli to lidé skvěle připraveni, kteří znali dokonale svou profesi“, řekl tehdy vice-admirál.

Dodnes nebyla zveřejněna příčina nehody, podle ruských zdrojů mohlo jít i technickou poruchu nebo diverzi. Úřady neposkytují žádné informace s odůvodněním, že jde o tajný vojenský projekt. Podle novinářů havarovala tehdy ponorka AS-31 – Lošarik.

Po pohřbu Buriličev opět zmizel veřejnosti z očí. Ví se jen, že nedávno byl hospitalizován s podezřením na virovou infekci covid-19.