Čísla covidu-19 se podle Babiše nezlepšují tak, jak si vláda představovala. Situace stále není dobrá, je důležité rozvolňovat s rozmyslem, řekl.

„Situace stále není dobrá. Čísla sice klesla, ale není to tak, jak jsme si představovali. Je důležité rozvolňovat s rozmyslem,“ uvedl premiér na tiskové konferenci ke studii použití antigenních testů, kterou vypracovala Nemocnice Karvinná-Ráj a Zdravotní ústav v Ostravě.

V pondělí podle dat ministerstva zdravotnictví přibylo více než 4300 nových případů koronaviru, v úterý přes 5800 a ve středu více než 4900. Skóre PES dnes zůstalo na 57 bodech, ve třetím z pěti stupňů pohotovosti je čtvrtý den. Takzvané reprodukční číslo, které skóre mimo jiná kritéria zahrnuje, ale stouplo na 0,96. Pokud by překročilo jedničku, zvýšilo by to skóre o pět bodů, což by při zachování bodů za další kritéria znamenalo návrat do čtvrtého stupně.

Česko podle Babiše chystá možnost dobrovolného testování antigenními testy. V pátek na Radě vlády pro zdravotní rizika představí testovací strategii ministr zdravotnictví Jan Blatný. (ČTK)